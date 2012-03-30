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Простой домашний рецепт снизит давление на много лет!

Четверг, 26 Мая 2022 г. 12:43 + в цитатник
ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу все записи автора
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Простой рецепт снизит давление на много лет!
 
Готовим целебный отвар:  
-засыпьте в кастрюлю 5 стол. ложек хвои сосны и по 2 стол. ложки плодов шиповника и луковой шелухи, залейте смесь 1 литром холодной воды, доведите до кипения и варите на малом огне под крышкой 10 минут.
 
 
-Дайте отвару немного настояться, затем процедите и при необходимости добавьте немного кипяченой воды — чтобы отвара было ровно 1 литр. Разделите этот объем поровну и выпейте в течение 2 дней, после чего приготовьте новую порцию отвара.
 
Курс лечения — 4 месяца.
 
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И ещё хвойный отвар хорошо очищает кишечник и печень, а также обладает мочегонным действием.
Рубрики:  ЗДОРОВЬЕ
НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА
Метки:  

Процитировано 8 раз
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Nina_Yashkova   обратиться по имени Четверг, 26 Мая 2022 г. 21:22 (ссылка)
Спасибо за рецепт.У меня постоянно повышенное давление.
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