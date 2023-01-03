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Готовим напитки, которые выводят из организма воду и сжигают жиры

Вторник, 03 Января 2023 г. 08:34 + в цитатник
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Готовим напитки, которые выводят из организма воду и сжигают жиры/3925073_photo_20220821_104934 (649x700, 341Kb)
 
Эти напитки не только выводят воду из организма, но и сжигают жиры 
 
Задержка воды в организме приводят к отечности тела, лишнему весу и даже к целлюлиту. 
 
1. Возьмите листья мать-и-мачехи, измельчите их. Понадобится 2 ст.л. на 200 мл воды. Заварите и настаивайте 1 час. Утром и вечером пейте по 1 ст.л. напитка. 
 
 
2. Напиток из березы. Понадобится 1 ч.л. измельченных листьев березы на 200 мл кипятка. К нему добавьте 1/2 ч.л. мёда. Перемешиваем и настаиваем напиток. Принимать нужно за 30 минут до еды, 2 раза в день. 
 
3. Листья черной смородины (30 г) заливаем кипятком (500 мл). Настаиваем и остужаем, после чего принимаем 3 раза в день по половине стакана.
Рубрики:  ПОХУДЕНИЕ
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